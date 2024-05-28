В Роспотребнадзоре рассказали, почему не стоит покупать продукты с рук

Покупая домашние продукты у людей, которые торгуют ими из автомобилей на дорогах, отравление можно получить «в подарок». Почему не стоит приобретать продукты с рук «Каскаду» рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Приобретение товаров в таких местах можно сравнить с лотереей. В чем риск приобретения продуктов с рук? Некачественные и небезопасные продукты питания могут привести к отравлениям», – рассказали в пресс-службе.

К продуктам особого риска относятся грибы, соления, мясо и молочка. В промышленных условиях к хранению такой продукции предъявляют жесткие требования. К серьезному контролю подвергается как входящее сырье, так и готовый продукт.

Какие нарушения могут быть в подобных местах торговли, влияющие на безопасность продуктов:

Несоблюдение правил личной гигиены в месте продажи продуктов: негде помыть руки, нет форменной или санитарной одежды;

Отсутствие документов, которые подтвердили бы срок годности товаров;

Отсутствие медкнижки у продавцов;

Отсутствие холодильников;

Нарушения правил товарного соседства – готовая продукция, сырье и полуфабрикаты могут храниться вместе.