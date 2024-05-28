В Роспотребнадзоре рассказали, почему не стоит покупать продукты с рук
Покупая домашние продукты у людей, которые торгуют ими из автомобилей на дорогах, отравление можно получить «в подарок». Почему не стоит приобретать продукты с рук «Каскаду» рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Приобретение товаров в таких местах можно сравнить с лотереей. В чем риск приобретения продуктов с рук? Некачественные и небезопасные продукты питания могут привести к отравлениям», – рассказали в пресс-службе.
К продуктам особого риска относятся грибы, соления, мясо и молочка. В промышленных условиях к хранению такой продукции предъявляют жесткие требования. К серьезному контролю подвергается как входящее сырье, так и готовый продукт.
Какие нарушения могут быть в подобных местах торговли, влияющие на безопасность продуктов:
- Несоблюдение правил личной гигиены в месте продажи продуктов: негде помыть руки, нет форменной или санитарной одежды;
- Отсутствие документов, которые подтвердили бы срок годности товаров;
- Отсутствие медкнижки у продавцов;
- Отсутствие холодильников;
- Нарушения правил товарного соседства – готовая продукция, сырье и полуфабрикаты могут храниться вместе.
«Покупайте продукты питания только в санкционированных местах торговли», – посоветовали в Роспотребнадзоре.