Призер ЧМ по бодибилдингу посоветовала топ-4 упражнений на пресс с фитболом

Призер чемпионата мира по бодибилдингу Элеонора Алибаева посоветовала топ-4 упражнений с фитболом для проработки пресса. Ее слова приводит «Чемпионат ».

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Первое упражнение, которое рекомендовала тренер, — подъемы фитбола ногами в положении лежа на спине. Сначала поднимите ноги с зажатым мячом максимально высоко, а затем верните ноги вниз.

Далее фитнес-эксперт предложила делать прямые скручивания. Для этого нужно лечь на спину, а ступни расположить на мяче.

«Сгибаем ноги в коленях, поднимаем их как можно выше к груди, фитбол перекатываем ступнями. Возвращаемся в исходное положение», — описала правильную технику Алибаева.

Также тренер посоветовала делать два вида динамической планки. Исходное положение — прямая планка с упором на кисти рук, ступни на фитболе. Затем или подтягивайте колени к груди, или поднимайте таз наверх.

Последнее упражнение от Алибаевой — лайт-скрутка. Встаньте на колени и положите руки на мяч, после чего начните медленно откатывать его вперед. Когда напряжение мышц будет максимальным, нужно остановиться и плавно вернуться в исходное положение.

Ранее тренер Ольга Мелякова посоветовала упражнение, которое поможет получить красивые ягодицы. Она рекомендовала ходить на ягодицах.