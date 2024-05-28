Врач рассказал, как нужно пить воду во время жары

В жаркую погоду на улице безопасно находиться в период с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00, когда солнце не так активно. Об этом RT рассказал терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

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Если нужно быть на улице в период «опасного» солнца, важно соблюдать меры предосторожности, отметил врач.

«Прежде всего, стараться проходить там, где тенистая сторона улицы, чтобы активное солнце на нашу кожу никак не влияло. Так как мы интенсивно теряем влагу, нужно взять бутылку воды и через 10-15 минут потихонечку пить. Не надо всю бутылку осушать, нужно двигаться и потихонечку пить воду», — сказал Кондрахин.

По его словам, лучше всего пить теплую воду. При этом от кофе и чая в жару лучше отказаться, потому что они обладают мочегонным свойством и могут повысить давление. Если при длительном нахождении на солнце появилось ощущение дурноты и головокружение, значит человек перегрелся, добавил терапевт. В этом случае важно уйти в тень, обмыть водой руки, лицо и верхнюю половину туловища. Если это не помогло, нужно вызвать скорую помощь, заключил врач.

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что оптимальная температура воздуха в спальне не должна превышать 16-20 градусов. По ее словам, если спать в помещении, где слишком жарко, можно нанести серьезный вред здоровью.