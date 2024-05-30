Россиянкам назвали три лучших упражнения для плоского живота

Фитнес-гуру Виталий Малкин назвал россиянкам три лучших упражнения для плоского живота. Его комментарий публикует WomanHit.

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По словам эксперта, одним из самых элементов станет мостик. Его следует выполнять, лежа на спине и делая круговые движения тазом в одну и в другую сторону.

Специалист также призвал включить в программу упражнение на равновесие. В его рамках необходимо встать на четвереньки и расположить ладони под плечевым суставом, а затем отрывать от пола руку и противоположную ногу. Кроме того, Малкин внес в список планку с махами руками.

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