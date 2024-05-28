Диетолог объяснила, сколько можно съесть мороженого в день

Согласно ее словам изданию NewsInfo. Ru, стоит употреблять не более одной порции мороженого в день, учитывая его высокую калорийность, сообщает Pravda.Ru. В одном стаканчике может содержаться до 400 калорий, что эквивалентно двум часам интенсивного физического труда. Поэтому ежедневное употребление мороженого не рекомендуется из-за избытка калорий.

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Важно выбирать мороженое без лишних красителей, эмульгаторов и консервантов, отдавая предпочтение натуральным продуктам. Даже если они не так ярки и красивы, как искусственные аналоги, их можно украсить вареньем или другими добавками.

Лучше употреблять мороженое в первой половине дня, чтобы было больше времени на сжигание полученных калорий. Не рекомендуется его есть на улице из-за его липкой текстуры, которая притягивает к себе пыль и бактерии, что может быть вредно для ЖКТ.

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