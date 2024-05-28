Врач предостерегла от частого употребления протеиновых батончиков

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова предупредила, что регулярное употребление протеиновых батончиков может привести к нарушению углеводного обмена.

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Как правило, в таких изделиях вместо глюкозы содержится фруктоза, но это ещё не говорит о его пользе, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в ходе исследований было доказано, что клетки человеческого организма не усваивают фруктозу, поэтому она направляется в печень, где из неё образуется глюкоза или триглицериды (плохой холестерин). Это влечёт повышение уровня сахара в крови, отложение жира в печени, а также развитие сердечно-сосудистых заболеваний и подагры.

Особенно нежелательно употребление протеиновых батончиков для людей с повышенным сахаром крови и ожирением, заключила Машкова.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с гастритом с осторожностью употреблять жвачку. Также, по её словам, не следует жевать её на голодный желудок.