Малышева назвала неожиданные полезные свойства майонеза

Майонез может помочь защититься от катаракты и уберечь организм от негативного воздействия свободных радикалов, рассказала врач Елена Малышева и ее коллеги в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале. Специалисты объяснили, что это обусловлено витамином Е, который содержится в этом продукте.

© РИА Новости

Глаз имеет две линзы — роговица и хрусталик. При недостаточном количестве витамина Е — а он содержится в майонезе, нужно всего семь миллиграмм в сутки, примерно 20 грамм майонеза — хрусталик мутнеет, и возникает катаракта. Катаракта это самое распространенное заболевание, которое существует в нашей глазной практике, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

Кроме того, витамин Е — природный антиоксидант, подчеркнул кардиолог Герман Гандельман. По его словам, окисление и свободные радикалы убивают все в организме, чему противодействует данное вещество. Если антиоксидант есть, генетический материал в организме остается неповрежденным, пояснил он.

Когда нас атакуют вирусы, бактерии, выделяются свободные радикалы. И, вроде бы, мы убиваем их, но свободные радикалы могут повредить клетку, и ее надо защитить, — добавил иммунолог Андрей Продеус.

Специалист отметил, что витамин Е является жирорастворимым, поэтому всасывается лучше, когда потребляется вместе с жиром. В свою очередь Малышева сказала, что майонез легко приготовить в домашних условиях. Однако, обратил внимание Продеус, нужно быть осторожным, так как в таком случае используются сырые желтки. В то же время производственная технология изготовления предусматривает их пастеризацию.

При выборе майонеза следует обращать внимание на жирность продукта, сказал иммунолог. Если она ниже 50%, то это уже не майонез, а майонезный соус, добавил Продеус.

Если жирности 15-50% это называется майонезный соус. В него добавляют меньше подсолнечного масла, меньше жиров и разбавляют водой. А все, что меньше 15%, даже майонезным соусом считать нельзя. <...> Низкокалорийный майонез — это хохма, не бывает, — пояснил он.

Хранить майонез нужно в прохладном месте при температуре от нуля до 18 градусов, рассказал Коновалов. Также необходимо исключить прямое попадание солнечных лучей. Большие упаковки по типу ведер — самый плохой вариант тары для майонеза, так как в таком случае продукт точно будут инфицирован, отметил Продеус.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что мнение о бесполезности свинины является не более чем мифом. Она отметила, что данный продукт богат витаминами B1, B4, B6, PP, а также калием, фосфором, цинком и хромом.