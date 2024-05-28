Названы работающие аптечные «энергетики»

Сегодня в аптеках можно приобрести различные биологически активные препараты, которые могут повысить энергию. В их число входят кофеин, янтарная кислота, настойка женьшеня и элеутерококк. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт группы компаний BestDoctor Миронова Юлия.

© Unsplash

«Кофеин является популярным стимулятором, который временно повышает энергию и бдительность за счет блокировки аденозина, вызывающего сонливость. Он улучшает концентрацию и снижает усталость. Однако частое использование может привести к толерантности и побочным эффектам, таким как тревожность, раздражительность, нарушение сна и повышение артериального давления. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется умеренное употребление кофеина и поиск альтернативных способов повышения энергии, таких как выявление и лечение хронических заболеваний, регулярные физические упражнения, полноценный сон и сбалансированное питание», — рассказала врач.

Янтарная кислота участвует в цикле Кребса (выработке энергии внутри организма), теоретически улучшая производство энергии в клетках. Некоторые исследования показывают, что прием янтарной кислоты может уменьшить усталость, особенно после физической нагрузки.

Настойка женьшеня, по словам специалиста, содержит гинзенозиды, которые могут улучшать когнитивные функции, уменьшать усталость и повышать устойчивость к стрессу.

«Есть ограниченные исследования, которые подтверждают эти заявления. Но эффективность варьируется в зависимости от качества настойки и индивидуальных особенностей метаболизма человека. Возможны побочные эффекты, такие как бессонница и головные боли. А элеутерококк содержит элеутерозиды, которые могут влиять на центральную нервную систему и повышать физическую выносливость. Возможные побочные эффекты включают бессонницу и повышение артериального давления», — рассказала врач.

По ее словам, не стоит самостоятельно назначать себе все вышеназванные добавки и препараты. В реальной практике снижение энергичности и усталость — неспецифичные симптомы, которые могут свидетельствовать о целом спектре состояний: от физиологических (недосыпание, беременность) до серьезных заболеваний физического и ментального характера (анемии, онкологических и ревматологических заболеваниях, депрессии). Поэтому лучше вместо употребления БАДов прийти на прием к специалисту.