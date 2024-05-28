Названа доступная всем практика для сохранения молодости

Доступные всем занятия йогой помогают остановить старение и сохранить молодость, уверен диетолог Майкл Мосли. Его мнение приводит Daily Mirror.

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Мосли назвал йогу уникальной древней практикой, которая включает в себя физические упражнения, контроль дыхания и медитацию. Эти компоненты, по его мнению, дополняют друг друга, положительно действуют на физическое и эмоциональное здоровье человека.

«Регулярные занятия снижают хроническое воспаление, уменьшают симптомы депрессии и тревоги. Некоторые новые исследования показывают, что йога полезна на клеточном уровне», — заявил специалист.

Йога также полезна для сохранения молодости, профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца. Вдобавок, по его словам, упражнения улучшают настроение, повышают мотивацию, усиливают память и когнитивные способности.

Мосли указал, что асаны и дыхательные практики способны замедлить старение клеток, благодаря положительному воздействию на митохондрии — части клеток, отвечающие за энергию.

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