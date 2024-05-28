Онкоуролог назвал факторы, мешающие достичь долголетия

По словам кандидата медицинских наук, хирурга, онкоуролога Марка Гадзияна, есть три привычки, которые значительно сокращают продолжительность жизни.

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На первом месте, по мнению врача, стоит отсутствие контроля за лишним весом. Гадзиян напомнил, что ожирение причина развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, гипертонии и других болезней, сокращающих продолжительность жизни.

Малоподвижный образ жизни вместе с недостатком сна также негативно сказываются на состоянии здоровья, отметил Гадзиян.

Помимо прочего врач включил в список неправильное питание. Употребление чипсов, рафинированной и переработанной пищи является причиной заболеваний, сокращающих продолжительность жизни, напомнил врач.

Также в числе факторов, сокращающих жизнь, Гадзиян несвоевременное лечение хронических заболеваний, стресс и вредные привычки.

Специалоист уверен, исключив все эти пункты из своей жизни, человек может прожить до 100 лет.

Ране стали известны результаты исследования, проведенного британскими учеными, о выявлении пяти категорий продуктов, связанных с увеличенным риском развития агрессивного рака.Также ученые заявили, что колбасы опаснее сахара и жира.