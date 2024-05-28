Онкоуролог назвал факторы, мешающие достичь долголетия

Онкоуролог Гадзиян назвал факторы, мешающие достичь долголетия
По словам кандидата медицинских наук, хирурга, онкоуролога Марка Гадзияна, есть три привычки, которые значительно сокращают продолжительность жизни.
На первом месте, по мнению врача, стоит отсутствие контроля за лишним весом. Гадзиян напомнил, что ожирение причина развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, гипертонии и других болезней, сокращающих продолжительность жизни.
Малоподвижный образ жизни вместе с недостатком сна также негативно сказываются на состоянии здоровья, отметил Гадзиян.
Помимо прочего врач включил в список неправильное питание. Употребление чипсов, рафинированной и переработанной пищи является причиной заболеваний, сокращающих продолжительность жизни, напомнил врач.
Также в числе факторов, сокращающих жизнь, Гадзиян несвоевременное лечение хронических заболеваний, стресс и вредные привычки.
Специалоист уверен, исключив все эти пункты из своей жизни, человек может прожить до 100 лет.
Ране стали известны результаты исследования, проведенного британскими учеными, о выявлении пяти категорий продуктов, связанных с увеличенным риском развития агрессивного рака.Также ученые заявили, что колбасы опаснее сахара и жира.