Гипертоникам подсказали пять эффективных способов контролировать давление

Эксперт по сердечно-сосудистой физиологии из Кентерберийского университета (Великобритания) Джейми О'Дрисколл и диетолог Рианнон Ламберт подсказали пять полезных правил, соблюдение которых поможет контролировать артериальное давление. Их цитирует The Time.

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Первым эффективным способом взять под контроль давление О'Дрисколл назвал изометрические упражнения. Он пояснил, что для их выполнения нужно удерживать тело в определенном положении в течение некоторого времени. Это может быть планка, глубокий присед или различные стойки у стены.

«При выполнении изометрических удержаний происходит резкое улучшение кровотока за счет расширения сосудов. Другие типы упражнений не дают такого же эффекта», — заявил физиотерапевт.

Для того, чтобы результат занятий был стойким, О'Дрисколл посоветовал гипертоникам заниматься три раза в неделю и делать четыре подхода по две минуты каждый.

Второй способ нормализовать давление, по мнению физиотерапевта, — это бег. По его словам, этот вид активности тоже улучшает кровоток, но в дополнение еще и насыщает организм кислородом. Кроме того, специалист рекомендовал заниматься растяжкой, которая помогает уменьшить жесткость сосудов и предотвращает болезни сердца.

В свою очередь, диетолог Рианнон Ламберт добавила, что, помимо физических нагрузок, гипертоникам важно правильно питаться. Она посоветовала включить в рацион бананы, чечевицу, картофель, авокадо, финики, листовую зелень и другие богатые калием продукты. Диетолог пояснила, что калий выводит из кровотока излишки соли и тем самым снижает давление.

Наконец последним пунктом для контроля гипертонии специалисты назвали сон. Они уточнили, что для стабильного давления нужно спать не менее семи часов каждую ночь.

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