Эндокринолог предупредила о вреде протеиновых батончиков

Протеиновые батончики набирают популярность среди людей, которые придерживаются принципов правильного питания. Этот продукт позиционируется как источник дополнительного белка.

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Однако, отмечает врач-эндокринолог Анна Машкова, нельзя забывать о том, что в протеиновых батончиках высокое содержание углеводов, а именно: различных подсластителей, таких как кукурузный сироп.

Кроме того, нельзя назвать безвредными батончики, которые не содержат сахара. Как правило, такие батончики богаты фруктозой, которая не усваивается клетками организма.

«Поэтому вместо того, чтобы поступать непосредственно в клетку, фруктоза направляется в печень, где из нее образуется глюкоза или плохой холестерин», - рассказала Машкова в разговоре с «Газетой.ру».

В результате злоупотребление протеиновыми батончиками без сахара может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, нарушению углеводного обмена, повышению уровня сахара крови, отложению жира в печени, в области живота, а также развитию подагры.

Поэтому врач рекомендовала людям, у которых повышен сахар в крови, внимательно относиться к составу протеиновых батончиков.

«Надписи об отсутствии глюкозы в продукте должны насторожить. Это вовсе не означает, что продукт полезен для здоровья. Особенно это касается для людей с повышенным сахаром крови и ожирением», — предупредила специалист.

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