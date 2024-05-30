Эксперты перечислили полезные напитки

Один из самых популярных и полезных продуктов - кефир. Благодаря молочнокислым бактериям напиток стимулирует пищеварение и перистальтику кишечника. Напиток богат легкоусвояемым белком, органическими и жирными кислотами, содержит витамины А, РР, бета-каротин, С, Н, витамины группы В, а также кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, серу, железо, цинк и другие минеральные вещества.

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Еще один полезный кисломолочный продукт – айран. Он, как и кефир, богат легкоусвояемым белком и витаминами, прекрасно утоляет жажду, нормализует микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет.

Квас, приготовленный традиционным способом двойного брожения, хорошо справляется с жаждой, богат витаминами группы В, С и Е и минеральными веществами. Он способствует комфортному пищеварению и нормализует работу нервной системы. Однако из-за небольшого количества алкоголя его не рекомендуется принимать беременным женщинам, детям и водителям.

Иван-чай обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами, способствует снижению стресса, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Комбуча, или знакомый с детства многим напиток из чайного гриба и чая, - кладезь витаминов группы В, кофеина, молочнокислых бактерий. Он нормализует работу пищеварительной системы, оказывает противовоспалительное, антидепрессивное и детоксикационное воздействие, сообщает портал здоровое-питание.рф.

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