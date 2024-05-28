В Роспотребнадзоре рассказали, что делать сладкоежкам

По словам специалистов, сладкое быстро утоляет голод и дает заряд энергии. Но ненадолго - вскоре снова захочется съесть что-то вкусное.

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Переизбыток сахара вредит здоровью и приводит к лишнему весу, кариесу, диабету, болезням сердца, атеросклерозу, инсульту и нарушению работы иммунной системы.

Если человек находится в состоянии стресса, ощущает усталость или просто скуку, эксперты рекомендуют выйти на прогулку, послушать музыку, позвонить близким - отвлечься вместо того, чтобы открывать новую плитку шоколада.

Еще можно выпить стакан воды и понять, хочется ли до сих пор съесть сладкое. При этом категорически запрещать себе вкусности не стоит - лучше попробовать немного.

Домой сладости лучше не покупать. Альтернатива - полезные домашние десерты на основе орехов или сухофруктов.

Кроме того, нужно налегать на крупы, цельнозерновой хлеб, овощи и бобовые. Также важны белок, богатые клетчаткой продукты, так как они дают чувство сытости.

Приемы пищи должны быть регулярными. Слишком большие интервалы могут спровоцировать вредные перекусы.

Кроме того, желательно планировать меню на сутки, заранее покупать продукты на день и брать их с собой.

Специалисты советуют во время просмотра телевизора не перекусывать. Стоит вести здоровый образ жизни, высыпаться и заниматься спортом, так как движение влияет на уровень сахара в крови и аппетит.

Однако быстро тяга к сладкому не пройдет - для этого нужно время и терпение.