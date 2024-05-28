Эксперты рассказали, как получить витамин D и не обгореть на солнце

Ультрафиолетовые лучи являются одним из самых агрессивных факторов, подтвердила врач-дерматовенеролог Марина Савкина в беседе с «Комсомольская правда».

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Она дала несколько советов о том, как защитить кожу летом.

Врач отметила, что лучше всего принимать солнечные ванны до 11:00 или после 16:00. В ясную погоду лучше быть в тени, пишет newkhakasiya.online.

Савкина добавила, что можно ориентироваться по своей тени: если она короче роста, то не стоит находиться под солнечными лучами.

С 11 до 16 часов солнечные лучи типа В наиболее активны. В это время эксперт рекомендует надевать одежду с длинными рукавами, а также носить солнцезащитные очки и шляпу. Кроме того, желательно наносить солнцезащитный крем.

Для получения достаточного количества витамина D человеку нужно принимать солнечные ванны каждый день по 15-30 минут.

Эксперт рекомендуют принимать этот витамин в профилактической дозе, перед этим стоит проконсультироваться с врачом в больнице.