Иван-чай: гастроэнтеролог назвал удивительные лечебные свойства растения

Напиток помогает при многих заболеваниях.

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Иван-чай, или кипрей, издавна используется в качестве целебного средства. Это многолетнее растение высотой до двух метров, которое растёт во многих странах, в том числе в России. Его можно увидеть на опушках горных лесов, по берегам ручьёв и родников.

Питательный состав иван-чая

«Иван-чай, также известный как кипрей узколистный — это растение, которое используется в традиционной русской медицине и обладает множеством полезных свойств», — Владимир Логинов, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

Иван-чай широко применяют в народной медицине из-за его богатого питательного состава. Растение содержит в себе множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые благоприятно влияют на организм человека.

Так, в иван-чае есть:

витамины С, А, группы В (В1, В2, В6, В9);

минералы, такие как железо, магний, калий, кальций;

антиоксиданты, такие как полифенолы и флавоноиды;

белки;

пектин;

дубильные вещества.

Такой состав делает растение поистине ценным источником питательных веществ.

Лечебные свойства иван-чая

Напиток оказывает успокаивающее действие при стрессе и бессоннице. Он также обладает противовоспалительными свойствами и помогает при лечении воспалительных заболеваний, таких как гастрит или цистит.

С точки зрения пищеварения иван-чай улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он укрепляет иммунитет: благодаря высокому содержанию витамина C способствует повышению иммунной защиты организма.

Полезные свойства для организма

Потребление иван-чая имеет ряд преимуществ для здоровья. Его уникальный биохимический состав определяет многообразие терапевтических свойств:

Растение полезно при лечении следующих болезней:

1. Заболевания крови и кровеносной системы. Иван-чай улучшает состав крови, помогает при анемии, стимулирует обмен веществ и выработку гемоглобина, укрепляет кровеносные сосуды, нормализует давление.

2. Простудные, воспалительные, инфекционные болезни. Растение уменьшает уровень воспаления в организме, повышает иммунитет к респираторно-вирусным инфекциям.

3. Гастроэнтерологические заболевания. Входящие в состав иван-чая вещества активизируют процессы желчеобразования, поэтому он может быть полезен при лечении гастрита, язвы желудка, колита, холецистита, образовании камней в желчном пузыре, почках и болезнях селезёнки.

4. Заболевания мочеполовой системы. Растение обладает мочегонным действием.

5. Иммунодефицит. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты и био-флавоноидов (витамин Р) иван-чай повышает защитные функции организма, способствует восстановлению сил после болезней и травм, при различного рода истощениях и утомлениях.

6. Головная боль. Обладает обезболивающим действием.

7. Нарушение функций кишечника. Растение помогает деликатно нормализовать работу кишечника: обволакивающие свойства слизи и в сочетании с вяжущими, противовоспалительными свойствами дубильных веществ оказывают благотворное влияние на перистальтику кишечника.

8. Заболевания эндокринной системы. Иван-чай способствует улучшению работы желёз внутренней секреции.

9. Проблемы с лактацией. Улучшает лактацию и качество молока при грудном вскармливании.

10. Заболевания нервной системы. Обладает седативным действием, поэтому помогает бороться с неврозами, депрессивными состояниями.

11. Дерматологические заболевания. Помогает при лечении угревой сыпи, экземе, дерматитах, а также обладает косметическими свойствами, укрепляет волосы.

Также иван-чай является отхаркивающим, обволакивающим и вяжущим средством, помогает в заживлении ран (если использовать его в виде компрессов и примочек).

Противопоказания

Несмотря на богатый питательный состав и многообразие лечебных свойств, отдельным категориям людей следует быть осторожным с применением этого растения.

Это относится прежде всего к тем, у кого есть аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов растения, а также к людям с заболеваниями крови, поскольку иван-чай влияет на свёртываемость крови. Особенно внимательными следует быть, если вы принимаете седативные или снотворные препараты — компоненты растения могут усилить их действие.

Перед применением травяных препаратов рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать рисков и определить правильную дозировку.

Применение в косметологии

Благодаря своему богатому составу иван-чай способен улучшить состояние кожи, волос и ногтей.

Одним из главных его преимуществ в косметологии являются его антиоксидантные свойства. Содержащиеся в растении вещества способны защитить кожу от воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение, появление морщин и другие признаки увядания кожи. Регулярное использование косметики на основе иван-чая способствует укреплению естественной защитной барьерной функции кожи и улучшает её общее состояние.

Противовоспалительные свойства иван-чая помогают бороться с различными воспалениями на коже: угрями, прыщами, различными раздражениями и покраснениями. Маски, тоники и кремы на основе этого растения успокаивают кожу.

Благодаря своим увлажняющим свойствам иван-чай помогает поддерживать оптимальный уровень увлажнённости. Это особенно важно для сухой и чувствительной кожи, которая нуждается в дополнительном уходе.

В косметологии также применяются шампуни, маски и бальзамы на основе этого растения для укрепления волос и улучшения их структуры. Иван-чай способствует укреплению волосяных фолликулов, стимулирует рост волос, придаёт им здоровый блеск, борется с зудом и перхотью.