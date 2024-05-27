Как можно снизить уровень холестерина в домашних условиях

При высоком уровне холестерина в крови значительно повышается вероятность развития болезней сердца. Также человек может столкнуться с более высоким риском возникновения инфаркта миокарда, инсульта, ишемической болезни сердца.

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Вот какие методы помогут вам естественным образом снизить уровень вредного холестерина в крови.

Используйте мононенасыщенные жиры. Многие научные работы подтверждают, что диета с большим количеством мононенасыщенных жиров (то есть средиземноморская) снижает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего». Полезные жиры можно получить из орехов (миндаль, кешью, пекан), оливкового, рапсового, арахисового масел, оливок, авокадо.

Принимайте кислоты омега-3. Они снижают уровень вредного холестерина, вероятность развития болезней сердца, метаболического синдрома, диабета 2 типа. Получить эти кислоты вы можете из скумбрии, сельди, лосося, глубоководного тунца, ракообразных, в том числе креветок.

Избегайте трансжиров. При их попадании в организм повышается уровень «плохого» холестерина, общего холестерина, а «хорошего» становится меньше. В основном такие жиры содержатся в готовых блюдах, сладостях, некоторых твёрдых растительных жирах, фастфуде.

Ешьте клетчатку. Лучшими её источниками считаются отруби, овсянка, чечевица и фасоль, брюссельская капуста, горох, семена льна, фрукты.

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Обратите внимание на растительные станолы и стерины. При ежедневном приёме 1,5−3 г растительных стеролов или станолов концентрация «плохого» холестерина может снизиться на 7,5−12%. Эти вещества можно получить из растительных масел, некоторых других масел и их заменителей.

Занимайтесь спортом и поддерживайте здоровый вес. Для снижения уровня холестерина достаточно будет уделять всего 150 минут в неделю аэробным упражнениям умеренной интенсивности. Ещё больше эффект будет при сочетании силовых и аэробных тренировок.

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