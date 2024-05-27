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Врач рассказала, почему не стоит налегать на солянку

Диетолог Соломатина порекомендовала не есть солянку . В целом супы считаются очень приятной для желудка едой. Она тёплая и согревает его стенки, негрубая, так как жидкая, помогает выделяться желудочному соку для продолжения трапезы. Но не все супы одинаково полезны, в том числе и для пищеварительной системы. Какие в чёрном списке, «Вечерней Москве» рассказала врач.

Врач рассказал, почему не стоит налегать на солянку
© unsplash

Самые вредные супы

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, таких блюд немного:

  1. Суп с клёцками — в нём нет энергетической пользы, мучные шарики — это чистые углеводы. Особенно осторожно к такому супу нужно относиться склонным к полноте людям.
  2. Солянка и рассольник — часто в них добавляют слишком солёные и копчёные продукты. Они могут навредить желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).

Каким должен быть суп

Врач-нутрициолог Мила Петрова рассказала «Секрету фирмы», что в супе должно быть побольше разных овощей, источник белка (мясо, рыба или бобовые) и немного сложных углеводов (крупа, картофель или макароны).

Нужно ли есть суп регулярно

При условии, что ваше питание сбалансированное и разнообразное, отсутствие супа некритично.

«Важно включать в свой рацион разнообразные продукты, включая овощи, фрукты, мясо, рыбу и крупы, чтобы обеспечить полноценное питание и достаточное количество всех необходимых микро- и макроэлементов», — объяснила Петрова.
ЗОЖ
Елена Соломатина
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