Сенсорная перегрузка: что это, причины, как предотвратить

Рассказываем, почему мы быстро устаём и что с этим делать.

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«Мы постоянно подвергаемся различным видам стимуляции: информационным потокам из интернета, ярким изображениям на экранах устройств, разнообразным звукам и запахам. Такой поток впечатлений может привести к общей сенсорной перегрузке».

Что такое сенсорная перегрузка?

Сенсорная перегрузка – это чрезмерное воздействие внешних стимулов на наши чувственные системы: зрение, слух, глаза, обоняние и осязание. Она может проявляться различными способами: усталостью, раздражительностью, затруднением сосредоточения, а также головной болью, бессонницей и даже паническими атаками.

Основные причины и симптомы сенсорной перегрузки

Современные технологии занимают важную роль в нашей жизни, обеспечивая доступ к информации, связи с другими людьми и развлечениям. Однако длительное взаимодействие с гаджетами и компьютерами может привести к сенсорной перегрузке.

Потоки информации из интернета и социальных сетей, бесконечные ленты новостей, обновления статусов, мелькающие ролики и фотографии способны привести к чрезмерному воздействию на зрительную и кoгнитивную системы.

Если мы решим отдохнуть, переключившись на фильмы, просмотр ленты соцсетей или игры, то это будет лишь иллюзией отдыха. Мозг в это время не отдыхает, а продолжает анализировать информацию.

Мы сталкиваемся с перегрузкой информацией из-за использования электронной почты, полной непрочитанных писем, внезапным обновлением программ и приложений, которые нужно осваивать заново. Постоянные уведомления, звонки с рекламой и виртуальные встречи создают дополнительную сенсорную нагрузку.

Офисы и рабочие пространства бывают шумными и переполненными потоками людей и информацией, что приводит к чувству беспокойства и потере концентрации внимания.

Высокие требования к производительности, постоянное взаимодействие с коллегами и руководством, а также неопределённость и неожиданные изменения могут ухудшить состояние при сенсорной перегрузке.

Влияние сенсорной перегрузки на психическое и физическое здоровье

Сенсорная перегрузка оказывает серьёзное воздействие на психическое и физическое здоровье.

Постоянное перенасыщение информацией и стимуляцией вызывает чувство стресса и тревоги. Недостаток пауз и отдыха может усугубить эти эмоциональные состояния, ведя к чувству беспокойства и паническим атакам, когда человек, вместо того чтобы читать сообщения, боится их даже открывать и буквально хочет спрятаться от всего мира.

Сенсорная перегрузка также может быть связана с депрессией и нарушениями настроения. Постоянное перенапряжение чувственных систем может утомлять наше психическое состояние и приводить к потере интереса к повседневным активностям.

Избыток стимуляции перед сном мешает засыпанию и нарушает качество сна. Это, в свою очередь, приводит к бессоннице и постоянному ощущению усталости, ухудшая физическое и психическое состояние.

Сенсорная перегрузка может также проявляться в форме физических симптомов, таких как головная боль, напряжение в мышцах и расстройства пищеварения. Это связано с постоянным напряжением и стрессом, вызванными чрезмерной стимуляцией.

Как управлять сенсорной перегрузкой

Справиться с сенсорной перегрузкой можно, если применять определённые стратегии. Вот несколько практических советов для предотвращения этого состояния.

Ограничьте время использования гаджетов

Определите время, которое вы готовы проводить в интернете на телефоне или перед экраном компьютера. Установите ограничения на использование социальных сетей и интернета, чтобы избежать избыточной стимуляции.

Практикуйте медитацию и релаксацию

Практики релаксации, такие как глубокое дыхание или йога, помогают снизить уровень стресса и напряжения.

Создавайте паузы в течение дня

Внедрите в свой распорядок дня периоды отдыха и восстановления, включая перерывы на свежем воздухе, короткие медитации или просто время для отдыха без воздействия внешних стимулов.

Практикуйте цифровой детокс

Откажитесь от использования телефона и компьютера на определённый период времени. Это поможет вам перезагрузиться и восстановить баланс. Начните с нескольких часов и постепенно дойдите до одного-двух дней.

Осознанно потребляйте информацию

Выбирайте качественные и полезные источники информации. А также учитесь быть более внимательными к влиянию окружающей среды на ваше самочувствие.

Улучшите свою рабочую среду

Подумайте, что можно сделать, чтобы уменьшить чрезмерную стимуляцию, например, используйте шумопоглощающие наушники, чтобы изолироваться от городских звуков, или установите приятные и спокойные обои на вашем рабочем столе. Ограничьте своё общение с коллегами, которые создают нервозное состояние.

Ведите активный образ жизни

Избегайте сидячего образа жизни и проводите время на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Физические упражнения помогают снизить уровень стресса и напряжения, связанных с сенсорной перегрузкой.

Создайте спокойную обстановку вокруг себя

Окружите себя расслабляющими цветами глубоких тонов, особенно подойдут все оттенки синего и зелёного, чтобы уменьшить уровень воздействия внешних стимулов. Используйте мягкое освещение, подключите ароматерапию. Эфирные масла лаванды, кедра, ветивера помогут обрести состояние покоя и стабильности.

Пересмотрите свой гардероб

Слишком активные и яркие цвета, изображения и принты также создают сенсорную перегрузку. Это происходит, когда мы смотрим на себя в зеркале или фоном видим своё тело в яркой одежде. Белый, голубой, синий и зелёный цвета успокаивают психику и снимают ощущение усталости и раздражения.

Эти рекомендации помогут вам управлять сенсорной перегрузкой и поддерживать ваше психическое и физическое здоровье. Ключевой фактор здесь — постоянный баланс между стимуляцией и отдыхом для поддержания вашего благополучия.

Избегайте сенсорной перегрузки

Воздействие наших чувственных систем не ограничивается только яркими визуальными стимулами. Звуки, запахи и вкусы также могут стать источниками сенсорной перегрузки.

Интенсивные звуки, такие как шум на улице, музыка, телевизор, ремонтные работы или громкие эмоциональные разговоры, приводят к перегрузке слуха, вызывая усталость и раздражение. Это особенно остро ощущается в городской среде, где шум является постоянным фоном.

Сильные запахи, такие как приготовление пищи, чистящие средства, сигаретный дым, ароматизированные продукты или ароматы в помещениях, вызывают чрезмерную стимуляцию обонятельной системы, приводя к головной боли, усталости и даже к аллергическим реакциям.

Интенсивные вкусы, переедание или употребление продуктов с высоким содержанием сахара или калорий также приводят к сенсорной перегрузке, влияя на наше физическое и эмоциональное состояние.

Для управления сенсорной перегрузкой, связанной со звуками, запахами и вкусами, важно обратить внимание на окружающую среду и принять меры для смягчения раздражающих стимулов: