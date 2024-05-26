Стоматолог заявил, что часто чистить зубы вредно

Частая чистка зубов может быть вредной. Об этом заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

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«Среди компонентов любой зубной пасты, помимо пенообразующих веществ, фтора, минералов, есть абразивы. Если использовать их слишком часто, эмаль потеряется значительно быстрее», — объяснил Антипенко в беседе с радио Sputnik.

Он подчеркнул, что после приема пищи полезнее просто прополоскать рот или воспользоваться жвачкой.

Стоматолог также объяснил, что утренняя чистка зубов сразу после пробуждения помогает снизить количество бактерий, активно размножающихся во время сна. Однако если завтрак не содержит много сахара, можно чистить зубы и после еды.

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