30-минутный бег или 10 000 шагов: исследование показало, что лучше для похудения

10 000 шагов в день уже давно считается золотым стандартом физических упражнений. Однако, как выяснили учёные из Бостона, сосредоточение внимания на времени, которое вы тратите на тренировки, а не на количестве шагов, может быть столь же эффективным для снижения веса, риска сердечных заболеваний и увеличения продолжительности жизни.

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Авторы изучили данные почти 15 000 женщин старше 62 лет за четыре года. Каждый участник носил фитнес-трекер для измерения уровня активности и ежегодно заполнял анкеты о состоянии здоровья.

Команда обнаружила, что у добровольцев, которые ежедневно проходили от 8000 до 8500 шагов, на 40% снижалась вероятность сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с участниками, кто делал около 3000 шагов в день. Однако такое же снижение риска наблюдалось и у тех, кто тренировался по 75 минут в день. Это позволяет предположить, что измерение количества шагов может быть ненужным.

Это исследование является одним из нескольких недавних отчётов, опровергающих правило 10 000 шагов. Эксперты утверждают, что не существует волшебного числа для физических упражнений.