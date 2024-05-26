Эксперт объяснил, как правильно носить сумку, чтобы не было проблем со здоровьем

Сумки — это уже давно неотъемлемая часть жизни. Однако если их неправильно носить, то можно столкнуться с серьёзными последствиями для здоровья.

© Ferra.ru

Особенно вредны для здоровья сумки с длинными ручками. Отдавайте предпочтение моделям, которые имеют ремень средней длины. Это позволит равномерно распределить вес и избавит от перегрузки на плечах.

Одна из причин болей в голове может заключаться в том, что вы неправильно носите сумки. Если повесить тяжёлую сумку на одно плечо, то это может привести к деформации плечевого сустава, напряжению в спине и шее. Это приведёт также в головным болям.

Старайтесь носить сумку так, чтобы распределение её веса было симметричным. Кроме того, не носите всегда на одном плече сумку, а меняйте её положение.

© iXBT.com

Ношение сумки на локте тоже небезопасно. Это может привести к пережиманию кровеносных сосудов на локте, нарушению кровообращения, сердечному приступу. Даже из-за лёгкой сумки могут возникнуть головокружение, сердечный приступ.

Если хотите избежать проблем с осанкой, то замените сумку на рюкзак. Он позволит распределить нагрузку более равномерно. Однако важно, чтобы он плотно прилегал к спине, не болтался.

Важно учитывать и вес сумки. Оптимально, чтобы он не превышал 10% от веса человека. Также распределяйте по пакетам покупки, вес которых составляет не более 2,5−3 кг.