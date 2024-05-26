Названа рыба, которая закрывает суточную потребность в омеге-3

Лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот является маленькая морская рыбка мойва, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Людмила Фролова. В ней содержание омеги-3 составляет 1,44 г на 100 г рыбы.

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Так, всего 100 граммов мойвы закрывают суточную потребность взрослого человека в омега-3 жирных кислотах. В России оптимальным уровнем потребления омега-3 жирных кислот считается 1 грамм в сутки, максимальный — 3 грамма, — рассказала она.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что мелкая морская рыба богата витаминами, в том числе кальцием, витамином B12 и омегой-3, нехватка которых может спровоцировать болезни сердца и другие заболевания. По ее словам, мясо называют одним из факторов ускоренного старения и не рекомендуют употреблять в большом количестве.

Терапевт-диетолог Елена Игнатикова ранее посоветовала минимум дважды в неделю есть рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты. Также она рекомендовала есть орехи и употреблять по одному яйцу в день. Это, по ее словам, поможет снизить уровень холестерина в крови. Помимо этого, необходимо употреблять не менее 400 г овощей и фруктов, сказала врач.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что для защиты зрения при работе с гаджетами необходимо делать паузы. Специалист подчеркнула, что рекомендуется прерываться каждые 20 минут, чтобы посмотреть вдаль.