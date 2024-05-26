Кардиолог рассказал, сколько чашек кофе можно выпить в день без вредя для здоровья

Врач-кардиолог высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Александр Емельянов сколько чашек кофе можно выпить в день без вреда для здоровья.

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По его словам, безопасная суточная доза составляет не более трёх чашек кофе, передаёт Pravda.Ru.

При этом он отметил, что летальные случаи из-за передозировки кофеина неоднократно фиксировались в медицинской литературе, и почти все они связаны с сердечными проблемами.

«Безопасной дозой для взрослого считается до 400 мг кофеина в день, что соответствует примерно трём чашкам кофе, – пояснил Емельянов. – А чрезмерное потребление может привести к бессоннице, головным болям, нервозности, учащенному сердцебиению, повышению артериального давления и нарушениям сердечного ритма».

При этом кардиолог считает, что особенно легко переборщить с кофеином любителям энергетических напитков. В одной банке, рассказал он, может содержаться до 150-160 мг кофеина.

Помимо этого, энергетики часто содержат дневную норму сахара, что усиливает бодрящий эффект кофеина, но на короткое время. Через несколько часов наступает состояние истощения.

«Частое употребление энергетиков может привести к развитию сахарного диабета, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям», – резюмировал Емельянов.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова назвала полезную дозу красного вина.