Преимущества ароматерапии для нервной системы

Ароматерапия с использованием эфирных масел растений, цветов и листьев, приобретает всё большую популярность в мире. Эфирные масла способствуют расслаблению и общему оздоровлению нервной системы.

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Заболевания, связанные со стрессом, являются серьезной проблемой. Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, 450 миллионов человек в мире страдают по крайней мере одним психическим расстройством, таким как стресс, беспокойство, депрессия и др. Были исследованы различные методы уменьшения симптомов, в том числе использование ароматерапии.

Масло бергамота

Эфирные масла цитрусовых, к примеру, масло, получаемое из дерева бергамота, показали большую пользу для балансировки нервной системы. Масло бергамота помогает бороться с симптомами стресса, такими как головные боли, напряжение и усталость.

Согласно статье, опубликованной в Национальном центре биотехнологической информации, на Тайване уровень стресса на рабочем месте среди учителей начальных школ значительно возрастает. По этой причине в исследовании приняли участие 54 учителя из образовательных центров по всей стране, чтобы оценить эффективность ароматерапии в снижении стресса.

Масло бергамота использовали в качестве ароматерапевтического спрея в течение 10 минут. По истечении этого времени учителя с различными нагрузками заявили, что чувствуют себя более расслабленными. Фактически, результаты показали, что у них значительно снизилось артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Масло лаванды

Еще одно характерное эфирное масло - лавандовое. Он обладает расслабляющими и успокаивающими свойствами, поэтому является отличным природным ресурсом, способствующим лучшему ночному отдыху.

Исследование, опубликованное в Международном журнале сестринской практики, показало, что прикрепленные к одежде (на груди с правой стороны) бутылочки, содержащие 3% масла лаванды, эффективно снижают стресс, связанный с работой. Эффект длится от трех до четырех дней.

Лимонное масло

Лимонное масло показано для улучшения настроения. В статье, опубликованной в Журнале альтернативной и комплементарной медицины, было обнаружено, что люди, употребляющие этот продукт, уменьшают беспокойство и напряжение.

Считается, что вдыхание аромата масла способствует расслаблению. Пациенты быстро восстанавливаются после тревожной ситуации.

Масло Нероли

Масло нероли обладает сладким и пряным ароматом и способствует успокоению. Исследование, опубликованное в журнале Hepato-gastroenterology, показало, что участники, которые вдыхали это масло перед колоноскопией, лучше контролировали свои эмоции по сравнению с пациентами, которые этого не делали.

В некоторых медицинских учреждениях ингаляции нероли часто используются в качестве естественного успокаивающего средства.

Хотя альтернативное лечение симптомов тревоги имеет свои преимущества, при неправильном использовании фитотерапевтические препараты могут быть проблематичными. Например, люди, занимающиеся самолечением с помощью фитотерапевтических препаратов, могут подвергнуть себя риску не получить наиболее эффективного лечения.