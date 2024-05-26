Планка по утрам поможет убрать до трех кг лишнего веса и сделать плоский живот

Диетологи и эксперты в области здорового питания назвали упражнение, которое поможет существенно уменьшить жировую прослойку на животе и сделать его более подтянутым. Речь идет о планке. Об этом пишет stavropol.media.

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Эксперты советуют делать ее каждое утро по 15 минут. При этом увеличивать нагрузку следует постепенно: сначала стоять в планке 15 секунд, а затем с каждым днем увеличивать время тренировки. Затем можно будет усложнить упражнение, добавив боковые планки или поднятия ног.

По мнению экспертов, планка – отличное упражнение для укрепления мышц животы, спины, ног и плеч. Она также помогает улучшить осанку. В то же время важно выполнять упражнение правильно и прекращать его при болевых ощущениях.