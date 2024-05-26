Врач рассказала, что из-за овсяной каши могут начаться проблемы с ЖКТ

Овсяная каша – недорогое и полезное блюдо на завтрак, в ней много клетчатки и витаминов, однако и при ее употреблении есть определенные риски. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

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Так, овсянка помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. В то же время она может привести к развитию целиакии – болезни, связанной с непереносимостью глютена.

Такие последствия могут проявиться при ежедневном употреблении овсяной каши. Поэтому врачи советуют употреблять ее не чаще трех раз в неделю.

Кроме того, с осторожностью употреблять овсянку нужно людям с проблемами почек.