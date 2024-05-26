Врач рассказала, чем опасны обычные сырники

Гастроэнтеролог Ноев: сырники могут приводить к атеросклерозу и раку. Долгое время считалось, что сырники — полезное и диетическое блюдо, с которого отлично начинать день. Однако позднее специалисты присмотрелись к популярному завтраку и резко передумали советовать его всем. Что не так с сырниками и почему с ними нужно быть осторожнее.

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Вред сырников

Гастроэнтеролог Александра Ноев объяснила, что классические сырники состоят из жирного творога 9−18%, муки мелкого помола, яиц и сахара. В таком виде сырники жарят на масле и в итоге получается вкусный и воздушный завтрак. Однако классический рецепт таит в себе множество опасностей.

Сырники могут вызвать:

инсульт;

инфаркт;

атеросклероз (всё из-за холестерина низкой плотности в твороге);

ожирение;

диабет (из-за сахара);

рак (из-за жареной корочки).

Как обезвредить сырники

Чтобы избежать всех проблем, что могут принести сырники, нужно изменить из рецептуру.

Снизить жирность творога.

Сахар заменить фруктами.

Не жарить сырники на масле, а запекать в духовке или готовить в пароварке.

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