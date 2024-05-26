Врач рассказала, чем опасны обычные сырники

А на добавку — рак. Врач рассказала, чем так опасны обычные сырники
Гастроэнтеролог Ноев: сырники могут приводить к атеросклерозу и раку. Долгое время считалось, что сырники — полезное и диетическое блюдо, с которого отлично начинать день. Однако позднее специалисты присмотрелись к популярному завтраку и резко передумали советовать его всем. Что не так с сырниками и почему с ними нужно быть осторожнее.
Вред сырников
Гастроэнтеролог Александра Ноев объяснила, что классические сырники состоят из жирного творога 9−18%, муки мелкого помола, яиц и сахара. В таком виде сырники жарят на масле и в итоге получается вкусный и воздушный завтрак. Однако классический рецепт таит в себе множество опасностей.
Сырники могут вызвать:
- инсульт;
- инфаркт;
- атеросклероз (всё из-за холестерина низкой плотности в твороге);
- ожирение;
- диабет (из-за сахара);
- рак (из-за жареной корочки).
Как обезвредить сырники
Чтобы избежать всех проблем, что могут принести сырники, нужно изменить из рецептуру.
- Снизить жирность творога.
- Сахар заменить фруктами.
- Не жарить сырники на масле, а запекать в духовке или готовить в пароварке.
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