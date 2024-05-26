Врач назвала три продукта, разрушающие сосуды не хуже трансжиров

Лишний жир в организме может накапливаться быстрее, чем уходить, если есть хроническое воспаление.

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"Состояние хронического воспаления – одна из неочевидных причин безуспешного снижения веса", - пишет эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

Провоцировать такую проблему может ряд продуктов, подчеркнула врач.

Врач напомнила, что к опасным воспалительным процессам в организме может приводить рацион, который включает в себя трансжиры - известные враги сосудов.

Употребление фастфуда, полуфабрикатов, снеков, чипсов, жирных магазинных соусов связано со снижением синтеза простациклина. Последний поддерживает оптимальный тонус сосудов. В ситуации, когда стенка артерий не производит простациклин в нужном количестве, появляются сгустки крови, провоцируя высокий риск тромбозов.

Также опасны для сосудов в большом количестве сахар, фруктоза, сахарозаменители. Они воздействуют на организм таким образом, что повышается уровень инсулина.

"Кроме того, они увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", - уточнила Екатерина Янг.

Врач напомнила, что грозным токсином является алкоголь. Кроме того, к воспалительным процессам в переизбытке могут привести кукурузное, кунжутное, подсолнечное, тыквенное и соевое масла, так как в них много омеги-6.

Ранее эндокринолог объяснила, как синдром избыточного бактериального роста (СИБР) запускает процессы детоксикации в кишечнике, провоцируя хроническое воспаление. Человек при этом ощущает вздутие живота, отрыжку, горечь во рту. Врач отметила, что при СИБР ухудшается всасывание питательных веществ, жиров, витаминов, возможно возникновение и обострение большинства кожных заболеваний.