Эксперт рассказал о неожиданном напитке для похудения

Чашка горячего шоколада, приготовленная по особому домашнему рецепту, поможет сбросить несколько лишних килограммов, рассказал Daily Mail тренер по здоровью Стив Беннетт. По его словам, напиток нужно делать на основе несладкого какао-порошка.

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Такой горячий шоколад поможет снизить чувство голода за счет увеличения потребления клетчатки, отметил собеседник издания. Зачастую люди не потребляют ежедневно рекомендуемое количество этого пищевого компонента, обратил внимание тренер.

Больше клетчатки в вашем рационе заставляет вас есть меньше и дольше сохраняет ощущение сытости. <...> Какао-порошок, который должен быть основным ингредиентом горячего шоколада, богат клетчаткой, — добавил Беннетт.

В рецепт полезного горячего шоколада специалист включил 200 мл теплого молока и две столовые ложки с горкой какао-порошка. Кроме того, в напиток следует положить две чайные ложки подсластителя стевии.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова поделилась, что какао помогает снизить уровень стресса, уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияет на кровообращение. Данный продукт может повысить настроение и улучшить память. При этом важно умеренно употреблять напиток, констатировал эксперт.