Как долго можно находиться на солнце летом без вреда для здоровья

С приходом лета и солнечных дней люди чаще начинают гулять на свежем воздухе. Увеличивается выработка витамина D, который важен для здоровья костей и суставов. Для поддержания здоровья всего организма врачи рекомендуют заниматься физической активностью на свежем воздухе. Но наряду с этим дерматологи предупреждают, что УФ-лучи являются причиной преждевременного старения и рака кожи. Как же быть? Врач-дерматовенеролог, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала порталу «Страсти», сколько времени безопасно для здоровья находиться на солнце.

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По словам эксперта, действительно, УФ-лучи являются одним из агрессивных факторов. Хотя не каждое пребывание на солнце приводит к яркому покраснению и солнечным ожогам, но даже при отсутствии ярких признаков повреждения начинаются процессы преждевременного старения кожи.

Наша кожа научилась защищаться от солнечных лучей образованием меланина, который является «зонтиком» от ультрафиолета. Но про злоупотреблении солнечными ваннами даже наш естественный «зонтик» не способен предотвратить повреждение коллагена, появление сухости, пигментации, неровностей и солнечного кератоза. Но основная опасность от УФ-лучей - рак кожи. Рак кожи можно предотвратить. Основное правило – защитить кожу от УФ-лучей. Роспотребнадзора

Полезные советы:

В солнечную погоду старайтесь находиться в тени. Безопасное время пребывания на солнце – утром до 11:00, и после 15:00. Можно ориентироваться по длине Вашей тени, если она короче Вашего роста, то лучше спрятаться.

Носите одежду с длинными рукавами, закрывающую кожу, шляпу с широкими полями, солнцезащитные очки. Можно выбирать специальную одежду, с указанием коэффициента защиты от ультрафиолета.

Солнцезащитный крем с SPF не менее 30 на части тела, не прикрытые одеждой. SPF-средство должно обеспечивать защиту от А и В лучей. Выбирайте водостойкие средства, особенно находясь на берегу моря (или любого водоема). Также после купания, активного потоотделения важно обновлять слой средства каждые два часа.

А если вы боитесь, что при постоянном избегании солнца у вас будет дефицит витамина D, есть простой способ. Сейчас во всем мире специалисты едины во мнении, что дополнительный профилактический прием витамина D показан всем, от рождения до старости. Главное, не «переборщить» с дозой и проконсультироваться со специалистом.