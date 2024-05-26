Гастроэнтеролог назвал рыбу, от которой задыхаются аллергики

Речь идёт о таких рыбах, как рувета, строматей, австралийская сериолелла, эсколар и т. д. В данном случае «масляная рыба» — это собирательное торговое название рыбы, которую объединяет особый маслянистый вкус, а не родство. Она содержит полезные жирные кислоты, но при этом её можно есть далеко не всем, рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков.

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Кому нельзя масляную рыбу

В масляной рыбе много гистамина. Это вещество — враг всех аллергиков, с него начинается аллергическая реакция. Это может быть лёгкий зуд и сыпь, но бывают и более серьёзные проблемы — отёк горла и трудное дыхание.

В апреле одна москвичка чуть не умерла, отведав масляной рыбы, а именно гипероглифа. Деликатес вызвал у женщины сильнейшую аллергию: она начала задыхаться, резко покрылась пятнами. Её еле спасли.

Как отметил Садыков, гистамин также вызывает симптомы, похожие на отравление: тошноту, рвоту, головные боли.

Кому следует есть масляную рыбу с осторожностью

Осторожней с масляной рыбой нужно быть:

принимающим лекарства, разжижающие кровь, — масляная рыба влияет на свёртываемость крови;

страдающим от проблем с пищеварением — может быть вздутие живота, тяжесть, отрыжка и диарея;

беременным и кормящим женщинам — ртуть в рыбе может навредить ребёнку.

В целом у масляной рыбы, как у другой съедобной рыбы, много полезных качеств. Она богата витамина, минералами, а также жирными кислотами, которые улучшают работу мозга. А вот о самых вредных видах рыбы мы рассказывали здесь.