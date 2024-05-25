Эндокринолог дала совет россиянам, страдающим от диабета

Врач-эндокринолог Вера Макарова дает совет россиянам, страдающим сахарным диабетом, о том, как правильно сбалансировать свой первый прием пищи. Об этом сообщает "МК".

Она рекомендует включать в завтрак яйца, сыр, масло и цельнозерновой хлеб, а также добавлять арахисовое масло и фасоль. Этот питательный завтрак может помочь контролировать уровень глюкозы в крови и улучшить работу поджелудочной железы у людей с диабетом второго типа.

Эндокринолог отметила, что такой питательный завтрак будет полезен для работы поджелудочной железы, особенно у людей с диабетом второго типа. Она также подчеркнула, что не следует полностью отказываться от завтрака.