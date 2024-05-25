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Эндокринолог объяснила, почему красное вино полезнее белого

Красное вино может быть полезнее белого из-за содержания в нем ресвератрола, который укрепляет стенки сосудов и снижает артериальное давление, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова. Однако, чтобы получить суточную норму этого вещества, нужно выпивать по семь литров алкогольного напитка в день, что невозможно и вредно, добавила эксперт. В связи с этим она призвала не употреблять конкретное вино ради мнимой пользы.

Почему красное вино полезнее белого
© Unsplash
Скорее всего, пользы при употреблении красного вина будет больше, чем у белого вина. Красное вино содержит больше ресвератрола. <...> Просто, чтобы получить его в нужном количестве, надо семь литров вина в день выпивать — это невозможно, — рассказала Балашова.

Вместо вина можно съесть виноград, который также содержит это вещество, добавила эксперт. Помимо прочего, огромную пользу для сосудов несет в себе черника.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предупредил, что с 1 июля в России могут вырасти цены на вино. Эксперт подчеркнул, что подорожание произойдет, если будут введены новые пошлины на этот алкогольный напиток. Он также добавил, что летом традиционно наблюдается понижение инфляции.

ЗОЖ
Наталья Балашова
Александр Разуваев