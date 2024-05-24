Иммунолог посоветовал соблюдать питьевой режим в жару

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как сохранить здоровье в жаркую погоду, в частности он посоветовал пить воду.

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Если человек спасается от жары в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию или использовать кондиционер. заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, при этом не следует стоять под прямой струёй холодного воздуха. Также надо регулярно прочищать фильтры кондиционеров.

«Если у человека есть какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы или лёгких, то следует сократить своё пребывание под солнцем», — заключил иммунолог.

Ранее кардиолог, терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин дал рекомендации гипертоникам по поддержанию здоровья в жару.