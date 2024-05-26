Диетолог предупредила об опасности проглатывания жвачки

При наличии проблем с пищеварением она может оставаться в организме около 1,5 суток.

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В таком случае могут возникнуть тошнота, головная боль, признаки интоксикации и непроходимости кишечника. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Жвачка сделана с учётом того, что если вдруг кто-то случайно её проглотит, то ничего страшного не произойдёт, иначе бы их просто не выпускали. Другое дело, что всё зависит от количества. Жвачка не переваривается организмом, это как если бы человек проглотил косточку от вишни, то есть она не растворится. Это посторонний предмет, который выходит естественным путём. Если долго жевать жвачку, то она становится значительно мягче, потому что тепло, а во многих жвачках содержится воск. Здесь появляется чуть большая опасность, потому что она становится липкой. Для того, чтобы взрослому человеку получить возможные проблемы от жвачки, то взрослому человеку надо съесть сразу несколько жвачек и при определённых условиях: вялость кишечника, запоры, жвачка будет идти достаточно долго, около 1,5 суток она будет проходить. Тогда могут быть последствия, риски повышаются. Нужно наблюдать, появляются ли вздутие или тошнота, головная боль, признаки интоксикации и непроходимости кишечника».

Ранее стоматолог рассказал о пользе жвачки. Она позволяет устранять мягкий налёт на зубах и поддерживать оптимальный уровень кислотности в ротовой полости.