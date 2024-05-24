Гастроэнтеролог рекомендовал пожилым отказаться от сосисок

По словам врача-гастроэнтеролога Нурии Диановой, людям в возрасте старше 60 лет стоит особенно тщательно подходить к выбору блюд для ежедневного рациона. Это связано с тем, сто зачастую они имеют хронические заболевания, при которых противопоказаны те или иные продукты.

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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала людям старше 60 лет отказаться от сосисок. По словам специалиста, этот продукт содержит много соли, которая вредит сердечно-сосудистой системе. Соответственно, ее нельзя употреблять при проблемах с сосудами, сердцем и артериальным давлением.

«У них может быть хроническая сердечная недостаточность. А в сосисках содержится очень много соли, они не очень подходят людям с такой патологией для ежедневного употребления», —приводит слова врача «Москва 24».

Кроме того, сосиски содержат пищевые добавки, которые также негативно сказываются на общем здоровье, ухудшают работу поджелудочной железы и печени.

Напомним, по данным исследователей из Массачусетской больницы общего профиля, ультраобработанная еда повышает риск развития не только сердечно-сосудистых заболеваний и ведет к ожирению, а также негативно сказывается на когнитивных функциях мозга. А употребление ультраобработанных продуктов в детском возрасте может ускорить процесс старения, делая детей похожими на пожилых людей.