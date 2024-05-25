Врач назвал допустимую дозировку энергетиков

Эндоваскулярный хирург, детский хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорян рассказал о допустимой дозировке энерегетических напитков.

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Григорян отметил, что вред от таких напитков прежде всего в привыкание из-за кофеина, таурина, гуарана. Эти напитки действительно повышают тонус, но если выпить 3-4 банки такого продукта в течение 2-3 часов, можно всерьёз ударить оп своему организму. Тем более если соединить энергетик и алкоголь.

Подобные «эксперименты» могут привести к расстройствам и спазмам желудка, инсультам, инфарктам. Это касается и здоровых людей, не говоря уже о тех, у кого диагностированы подобные заболевания.

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