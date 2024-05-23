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Врач назвал опасную для организма дозу энергетиков

Четыре банки энергетических напитков, выпитых за короткое время, могут нанести серьезный вред организму человека, заявил в беседе с «Радио 1» эндоваскулярный хирург Ашот Григорян. Он добавил, что больше проблем можно получить, если смешать напиток с алкоголем.

Врач назвал опасную для организма дозу энергетиков
© Unsplash
Достаточно выпить три-четыре банки в течение двух-трех часов. Еще хуже, если энергетики будут сочетаться с алкоголем или кофе, — пояснил Григорян.

Врач напомнил, что энергетические напитки способны вызывать привыкание из-за содержания в них кофеина, таурина и гуарана. Кроме того, при употреблении могут появиться проблемы с сердцем, из-за которых можно столкнуться с инсультом, инфарктом или с желудочными осложнениями. По словам Григоряна, для получения бодрости лучше выпить кофе, а также проветрить комнату или выйти на прогулку.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее выступил за запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних в России. Он подчеркнул, что принятие закона не позволит одномоментно остановить продажу напитков детям, но позволит регулировать ее. Онищенко также предложил заменить энергетики на правильное питание, которое обогащено различными витаминами.

ЗОЖ
Ашот Григорян
Геннадий Онищенко
РАН