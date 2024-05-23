Этот доступный вид спорта «спасет от боли в коленях»

Польза езды на велосипеде для здоровья доказана не раз, однако ученые решили выяснить, как регулярные велопрогулки влияют на состояние коленей. Эксперты опросили более 2,5 тысячи человек со средним возрастом 64 года. Все они были подвержены повышенному риску развития артрита коленного сустава из-за семейного анамнеза, лишнего веса или перенесенных травм, но все же занимались тем или иным видом спорта.

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Также исследователи сделали рентгеновские снимки, чтобы оценить степень повреждения суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise. Оказалось, что велосипедисты могут похвастаться большей продолжительностью жизни, хорошим иммунитетом, а еще — реже страдают от болей в коленях.

«У велосипедистов было на 21% меньше шансов столкнуться с симптомами остеоартрита по сравнению с теми, кто никогда не ездил на велосипеде», — рассказала NPR доктор Грейс Ло, автор исследования.

Дело в том, что вращение педалей способствует циркуляции синовиальной жидкости в коленных суставах. Она является природной смазкой и минимизирует трение.