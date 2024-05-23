Некоторых россиян призвали отказаться от клубники

Людям с нарушениями в работе ЖКТ следует отказаться от употребления клубники, предупредила диетолог Наталья Лазуренко. Об опасности этой ягоды для некоторых людей специалистка рассказала россиянам в комментарии для NEWS.ru.

По словам Лазуренко, ежедневно можно съедать не более 200 граммов клубники. При этом в рационе человека также должны присутствовать белки, углеводы и полезные жиры, напомнила специалистка.

Однако людям с воспалительными процессами и заболеваниями ЖКТ клубника противопоказана, предупредила она. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергия, призвала специалистка.

Ранее диетолог Кристина Кузнецова назвала полезные привычки, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Она посоветовала перестать переедать на ночь и начать больше ходить пешком.