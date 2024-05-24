Стало известно, зачем нужны ежедневные прогулки в парках

Регулярные прогулки в парках снижают риск смертности на 40%, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Офтальмолог Михаил Коновалов уточнил, что для этого достаточно ежедневно проходить от двух до четырех тысяч шагов.

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"Всего 500 шагов в день уменьшает смертность на 7%, тысяча шагов — на 15%, а от двух до четырех тысяч — на 40%", — объяснил Коновалов.

Иммунолог Андрей Продеус обратил внимание, что при прогулке в зеленом массиве все органы получают больше кислорода и меньше интоксикации. Так, по его словам, 30-минутная прогулка активирует иммунитет.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что современные люди живут в постоянном напряжении, а прогулки в лесу или парке способствуют снижению гормона стресса — кортизола. Кроме того, на свежем воздухе в окружении зелени нормализуется давление.

"Когда мы входим в окружение зеленого цвета появляется спокойствие, там еще свежий воздух. Наш мозг начинает успокаиваться и давать всему организму приказ успокаиваться. Парасимпатическая система работает, пульс замедляется, уровень кортизола уменьшается, артериальное давление снижается", — указал Гандельман.

Чтобы научиться гулять, нужно сформировать привычку, отметила Малышева. Она образуется, когда человек каждый день себя контролирует. На выработку такой привычки потребуется 90 дней — в течение этого времени поначалу придется себя заставлять ежедневно выходить на прогулки, подчеркнула Малышева.

Ранее главврач Национальной службы здравоохранения Лондона терапевт Хана Патель заявила, что человеку не удастся укрепить здоровье, если он будет проходить по 10 тысяч шагов за день. По ее словам, организму больше пользы принесет просто быстрая ходьба. Так, всего 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15%, объяснила терапевт.