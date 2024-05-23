К первым признакам старения относятся не морщины, а цвет и тонус кожи. Если кожа тускнеет, микрорельеф становится неровным, лицо выглядит усталым, как будто неухоженным – можно говорить о так называемом поведенческом (бехевиоральном) старении кожи, то есть старении, вызванном образом жизни и привычками. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач дерматолог, косметолог клиники лазерной косметологии Delete Инна Коробкова.

«Как правило, с ним впервые сталкиваются в уже 17–20 лет. На состоянии кожи сказывается стресс от экзаменов, поступления в институт, ну и снятие определенных внутренних ограничений, ведь мы вроде как уже взрослые и можем попробовать все. Глубоких изменений в тканях еще нет, повреждения затрагивают только эпидермис и мелкие кровеносные сосуды», – рассказала специалист.

По ее словам, при появлении похожих проблем стоит начать применять антиоксидантные продукты и расслабляющие сыворотки.

«Их точно нужно применять уже в 25 лет. В составе приветствуются натуральные экстракты ягод и фруктов (разумеется, если нет аллергии), цветочные воды, органические антиоксидантные комплексы, витамины (особенно С, Е и группа В), коэнзим Q10», – отметила врач.

Также хороший эффект оказывают составы с марганцем (однако они не подходят тем, кто страдает куперозом), медью, эсцином или декстраном.

«Если появляются первые мимические морщинки (их легко отличить по способности исчезать после хорошего отдыха, истинную морщину крепким сном не убрать), то подойдут средства с дерморелаксантами. Самый известный из них – аденозин. И уже в 20–23 года нужно иметь в косметичке средство на основе гиалуроновой кислоты: уровень гидратации эпидермиса также лучше беречь смолоду», – рассказала Коробкова.

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