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Врач раскрыл настоящую причину неудачных попыток похудеть при подсчете калорий

Простой подсчет калорий не поможет избавиться от лишних килограммов, уверен эндокринолог Роберт Люстиг. Настоящую причину неудачных попыток похудеть он раскрыл в популярном подкасте британского бизнесмена Стивена Бартлетта, пишет Daily Mirror.

Врач раскрыл настоящую причину неудачных попыток похудеть при подсчете калорий
© Чемпионат.com

Люстиг указал, что 90 процентов людей, который считают калории, чтобы похудеть, срываются и возвращаются к прежнему весу. Этот эффект он объяснил резистентностью к инсулину, которая появляется из-за чрезмерного потребления сахара.

«То, как ваше тело реагирует на пищу, важнее, чем количество потребляемых калорий», — заявил врач.

Для того, чтобы похудеть и удержать вес, Люстиг посоветовал сократить потребление рафинированных углеводов и добавленного сахара. По его мнению, такая диета со временем повысит чувствительность клеток к инсулину и облегчит процесс похудения.

Ранее дерматолог, косметолог Кнара Андрян назвала сахар главным врагом кожи. По ее словам, сладкоежки рискуют постареть раньше времени.