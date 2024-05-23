Почему важно начинать свой день с полноценного питания?

Если вы все еще игнорируете завтрак из-за нехватки времени или в надежде снизить пару-другую килограммов, наш материал будет вам полезен. Первый прием пищи очень важен, почему? Читайте далее.

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О здоровье в той или иной степени задумывается каждый, и каждому хочется его сохранить или улучшить. Но с чего начать? С того, что доступно и просто — с завтрака! Поговорка «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» известна всем, и с ней согласна современная диетология.

Если вы хотите легко и просто справляться с рабочими задачами, не пропускайте утренний прием пищи! Питательные вещества, которые мы потребляем во время завтрака, играют жизненно важную роль в формировании наших когнитивных способностей. Вот некоторые из когнитивных преимуществ начала дня с питательного утреннего приема пищи.

В чем польза завтрака?

Завтрак улучшает память и концентрацию

Богатый белком утренний прием пищи может существенно поддержать выработку нейромедиаторов, которые помогают поддерживать бодрость и мотивацию в течение дня, а еще повышают концентрацию внимания. Включайте в завтрак как животный белок — например, яйца или рыбу, так и растительный — орехи, фасоль, соя, горох.

Также наличие завтрак улучшает память, а современному человеку в режиме многозадачности она необходима. Не забудьте о цельнозерновых продуктах — крупы, хлеб, в них содержатся витамины группы В, будете быстрее запоминать информацию.

Завтрак улучшит настроение

Богатые триптофаном продукты — яйца, молочные продукты, а бананы, овсянка и другие, помогут вырабатывать серотонин — гормон радости. Представьте, можно стать немного счастливее только потому, что вы с утра съели богатый этим веществом завтрак. Вы будете быстрее справляться с задачами.

Завтрак поможет снизить стресс

После времени ночного отдыха организму нужно стабилизировать уровень глюкозы, чтобы поддерживать стабильную работу. Для этого необходима еда — полноценный прием пищи со всеми группами продуктов. Не налегайте на сладости и сдобу, так вы рискуете получить скачок сахара, после которого сильно заходите есть уже через час. Выбирайте кашу, цельнозерновой хлеб, дополните это порцией овощей или фруктов, а также добавьте белковый продукт по вашему желанию. Все это повысит стрессоустойчивость.

Завтрак поможет предотвратить опасные заболевания

Оказывается, что завтрак помогает снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что пропускающие завтрак люди рискуют получить ишемическую болезнь сердца на 30% чаще тех, кто завтракает каждое утро. Также завтрак защищает от развития диабета 2-го типа.

Завтрак способствует снижению веса

Согласно недавним исследованиям, завтрак с высоким содержанием белка способствует снижению веса. Люди, употребляющие в первый прием пищи качественный белок, меньше испытывают голод в течении дня, быстрее теряют жир и набирают мышечную массу. Полноценный утренний прием пищи способствует физиологичному распределению еды в течение дня и снижению общей калорийности рациона.