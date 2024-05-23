Психолог дал советы женщинам, как облегчить ПМС

Психолог Бояркина поделилась техниками, которые помогут пережить ПМС. Перед месячными многие женщины страдают из-за предменструального синдрома, который принято называть просто — ПМС. Он отражается и на физическом, и на психологическом состоянии. Хуже того — может длиться около двух недель и обычно проходит только к началу месячных. Как помочь себе пережить этот непростой период, «Газете.Ru» рассказала когнитивно-поведенческий и семейный психолог Мария Бояркина.

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Как облегчить ПМС

Ограничить использование гаджетов

Психолог порекомендовала тратить меньше времени на социальные сети, чтение новостей, просмотр фильмов ужасов и триллеров. Всё это может повысить уровень гормонов стресса — и вам станет ещё хуже.

Выбирайте полезный контент. А ещё прогуляйтесь на свежем воздухе и сделайте лёгкие физические упражнения.

Пересмотреть рацион

По мнению Бояркиной, нужно снизить количество сахара, продуктов брожения (бобовые, хлеб), тонизирующих напитков, в том числе чая и кофе. От спиртного и вовсе стоит отказаться.

Добавьте в рацион больше овощей, фруктов и продуктов с омега-3.

«На десерт горький шоколад с максимальным процентом натурального какао — отличная альтернатива той самой банке мороженого», — отметила специалист.

Психологическая практика

Она называется «Вкусы чувств». Потребуются лист бумаги и ручка.

Сначала перечислите эмоции и чувства, которые часто испытываете. Опишите, какие они на вкус, а после добавьте к пунктам продукты, с которыми они ассоциируются.

В результате вы поймёте, что вам хочется съесть, когда вы испытываете определённую эмоцию. К каждой допишите 3 варианта того, что можно сделать, кроме как пойти к холодильнику.

Помочь нервной системе

По словам психолога, улучшить состояние во время ПМС помогут:

Дыхательные практики;

Контрастный душ;

Пилатес;

Йога;

Ванны с магниевой солью;

Медитации;

Чтение рассказов вслух.

Ещё нужно постараться спать больше и лучше. Перед тем как лечь, можно вдыхать эфирные масла мяты и лаванды, а также нанести их на виски.

Телесная практика

Она займёт всего 7 минут — поставьте таймер.

Сначала снизу вверх бережно проглаживайте тело, можно использовать любимый крем. Фокусируйтесь на ощущениях. Попросите партнёра погладить вас по голове, сделать лёгкий массаж.

«Женщине важно в период ПМС заручиться поддержкой — опереться на себя и близких, не оставаться в одиночестве и использовать этот период цикла для расслабления тела и души», — рассказала Бояркина.

Симптомы ПМС

По словам акушера-гинеколога Алины Степановой, чаще всего женщины сталкиваются с такими проявлениями ПМС: