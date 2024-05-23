Пожилым россиянам посоветовали быть осторожными с молочными продуктами

Пожилым людям нужно употреблять молочные продукты умеренно, посоветовала нутрициолог Катерина Кузина. Об их влиянии на организм пожилых людей она побеседовала «Вечерней Москвой».

Кузина отметила, что молоко и молочные продукты богаты веществами, необходимыми для поддержания здоровья в зрелом возрасте. В них есть кальций, способствующий укреплению костей, белки высокого качества, витамины группы В, а также рибофлавин и витамин В12, важные для энергетического обмена и функционирования нервной системы.

При этом Кузина сослалась на исследования, показавшие, что с возрастом человек становится менее толерантным по отношению к лактозе — сахару, содержащемуся в молочных продуктах. Из-за этого пожилые люди, употребляющие молочные продукты, могут наблюдать у себя вздутие живота, газообразование и расстройство желудка. Употребление таких продуктов без осторожности может также провоцировать развитие остеоартрита, акне и некоторых видов рака.

По словам Кузиной, решение отказаться молочных продуктов после 50 лет должно приниматься индивидуально после консультации с врачом. «Если у вас нет непереносимости лактозы или других проблем со здоровьем, связанных с потреблением молочных продуктов, умеренное их потребление может быть полезным. В любом случае важно обеспечить достаточное поступление кальция, белка и других необходимых питательных веществ из альтернативных источников, если вы решите исключить молочные продукты из своего рациона», — заключила она.

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