Диетологи предупреждают, что отказ от углеводов может замедлить потерю веса

У многих людей может возникнуть соблазн полностью отказаться от одной группы продуктов, чтобы сбросить вес и подготовиться к лету. Но делать этого ни в коем случае не стоит, говорят диетологи.

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В попытках похудеть многие исключают из своего рациона углеводы. Однако при этом следует разделять сложные и простые, или рафинированные, углеводы. По словам диетолога Мелиссы Сновер, такие продукты, как хлеб и макароны, очень быстро перевариваются, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Такой механизм приводит к быстрому ощущению чувства голода.

Между тем сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты) стабилизируют уровень глюкозы, а также способствуют выведению из организма излишков гормонов, холестерина и дополнительных токсинов. Содержание клетчатки в углеводах помогает человеку дольше сохранять чувство сытости, утоляет чувство голода и улучшает работу кишечника, добавляет диетолог Алона Пульде.

Эксперты сходятся во мнении, что для эффективной потери веса следует минимизировать потребление простых углеводов, но не отказываться от сложных.