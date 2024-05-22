Кардиолог рассказал, сколько чашек кофе можно пить в день

Безопасная доза кофеина в день — не более трех чашек кофе. Об этом Aif.ru рассказал врач-кардиолог высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александр Емельянов.

Летальный исход из-за передозировки кофеина неоднократно описан в медицинской литературе, рассказал врач. При этом почти все известные случаи связаны с проблемами с сердцем. Безопасная доза кофеина для взрослого человека — до 400 мг в день, что эквивалентно 3 чашкам кофе. Чрезмерное потребление может вызвать бессонницу, головную боль, нервозность, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца.

Легко переборщить с кофеином любителям энергетиков: в банке содержится до 150-160 мг. Также они могут содержать дневную норму сахара. Это усиливает бодрящий эффект кофеина, но на короткое время. Через несколько часов наступает состояние истощения. При частом употреблении энергетики могут привести к сахарному диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, предупредил врач.