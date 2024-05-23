Эксперты усомнились в пользе десяти тысяч шагов

Для того, чтобы ходьба приносила пользу, нужно увеличивать скорость движения, а не считать шаги и пройденное расстояние. Такой совет дала главный врач Национальной службы здравоохранения Лондона, терапевт Хана Патель в беседе с Daily Mail.

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Патель отметила, что врачи постоянно призывают людей больше двигаться, в том числе ходить. Однако, по ее мнению, необязательно ходить именно по 10 тысяч шагов в день. Более эффективным методом укрепить здоровье она назвала быструю ходьбу.

«Всего 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15 процентов», — заявила терапевт.

Другие эксперты, чье мнение приводится в материале, тоже усомнились в пользе 10 тысяч шагов. Физиолог Линдси Боттомс указала, что даже четыре тысячи шагов полезны для здоровья, но это не значит, что с каждым новым шагом польза будет увеличиваться. Эксперт в области физической активности и малоподвижного образа жизни Том Йейтс уточнил, что после восьми тысяч шагов оздоровительный эффект ходьбы останавливается. Чтобы он начал вновь расти, нужно заниматься более интенсивными видами спорта, например бегать или плавать, посоветовал эксперт.

Ранее диетолог Кристина Кузнецова назвала полезные привычки, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Она посоветовала перестать переедать на ночь и начать больше ходить пешком.